Italia ripescata ai Mondiali? Trump ‘dice no’ | Non voglio penalizzare i giocatori dell’Iran

Recentemente è emerso un dibattito riguardo alla possibilità di ripescare l’Italia ai prossimi Mondiali al posto dell’Iran. Un rappresentante ha dichiarato di non aver considerato ancora questa opzione, sottolineando che si tratta di una questione interessante e che non si vuole penalizzare gli atleti iraniani. Al momento, non ci sono decisioni ufficiali in merito e le discussioni continuano a coinvolgere varie parti interessate.

(Adnkronos) – "L'Italia al posto dell'Iran ai Mondiali? Non ci penso troppo. E' una domanda interessante. Stanno pensando di rimpiazzare l'Iran? Non vogliamo penalizzare gli atleti". Donald Trump non si sta occupando di Mondiali di calcio che gli Usa ospiteranno con Canada e Messico. E il ripescaggio dell'Italia non è minimamente nei suoi pensieri. Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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