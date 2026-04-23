Mancano pochi mesi all'inizio del prossimo Mondiale e da settimane si discute sulla possibile sostituzione di una delle squadre qualificate. Secondo alcune fonti, ci sarebbe una proposta di ripescaggio per una squadra europea, in sostituzione di una nazionale asiatica. L'inviato speciale di un ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la questione, senza fornire dettagli ufficiali, ma lasciando aperta la possibilità di un cambiamento nell'elenco delle partecipanti.

Roma, 23 aprile 2026 – Si avvicina il Mondiale e, come ormai consuetudine nelle ultime tre edizioni, torna a farsi strada l'idea di un ripescaggio dell'Italia. Voci che circolavano nel 2017, dopo la clamorosa eliminazione contro la Svezia, e nel 2022, dopo essere usciti contro la Macedonia del Nord. Quindi, l'ipotesi di un ripescaggio torna di moda anche di questi tempi, a quasi un mese di distanza dalla disfatta contro la Bosnia. Questa volta, l'idea è stata lanciata direttamente da Paolo Zampolli, l'inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump. Come riporta il Financial Times, Zampolli avrebbe chiesto sia alla FIFA che a Donald Trump stesso di escludere l'Iran dalle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale, dato il conflitto in corso con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran? Parla l'inviato speciale di Trump

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

Notizie correlate

Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran? L’inviato di Trump ci provaRoma, 23 aprile 2026 – L’Iran “boccia” il ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali.

Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoff; Italia ripescata ai Mondiali? L'ipotesi super playoff tra le nazionali escluse sondata dalla Fifa. Come funziona e cosa può succedere; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff.

Italia ai Mondiali, Governo e Coni contro il ripescaggio: Inopportuno, un'offesa, è vergognosoLe parole di Abodi, Buonfiglio e Giorgetti sull'ipotesi ventilata dalla BBC con gli azzurri sostituti dell'Iran ... tuttosport.com

Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliPaolo Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha suggerito al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali ... fanpage.it

Italia ripescata: Trump ci pensa. E Infantino La clamorosa indiscrezione di Zampolli sta scatenando le riflessioni e le ipotesi, ma attenzione a quello che pensa la Fifa @ChiaraLaGreca #Italia #Mondiali2026 #Tuttosport x.com

Italia ripescata: Trump ci pensa. E Infantino La clamorosa indiscrezione di Zampolli sta scatenando le riflessioni e le ipotesi, ma attenzione a quello che pensa la Fifa #Italia #Mondiali2026 #Tuttosport - facebook.com facebook