Italia–Moldova nuovi legami da Rimini | inaugurata la sede consolare onoraria

Giovedì 23 aprile si è svolta l’inaugurazione ufficiale della sede consolare onoraria della Repubblica di Moldova a Rimini, collocata in via G. Durante l’evento sono stati presenti rappresentanti diplomatici e autorità locali. La cerimonia ha segnato l’apertura di un nuovo punto di riferimento per i cittadini moldovi e italiani nella zona. La sede sarà operativa per facilitare i servizi consolare e promuovere i rapporti tra i due paesi.

Nella giornata di giovedì, 23 aprile, si è svolta l’inaugurazione ufficiale della sede consolare Onoraria della Repubblica di Moldova a Rimini, situata in via G. Chiabrera. Un momento istituzionale di rilievo, volto a consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Moldova e a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Nuovi uffici di medicina legale a Gioia Tauro: inaugurata la sede a Palazzo Sant’IppolitoVisita istituzionale a Gioia Tauro per la direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, in occasione... Consolare Rimini-San Marino, Parma (Pd): "Da FdI solo confusione, servono chiarezza e tempi certi"“Sulla riqualificazione della Statale 72, la Consolare Rimini–San Marino, il punto è arrivare a un progetto sicuro ed efficace, capace di risolvere...