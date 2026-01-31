Consolare Rimini-San Marino Parma Pd | Da FdI solo confusione servono chiarezza e tempi certi

La discussione sulla riqualificazione della Consolare Rimini–San Marino diventa sempre più accesa. I cittadini chiedono chiarezza e tempi certi, mentre FdI continua a parlare di confusione senza proporre soluzioni concrete. La priorità, secondo chi vive e lavora nella zona, è arrivare a un progetto sicuro ed efficace, capace di risolvere i problemi senza causare ulteriori disagi.

"Sulla riqualificazione della Statale 72, la Consolare Rimini–San Marino, il punto è arrivare a un progetto sicuro ed efficace, capace di risolvere questioni ormai note senza danneggiare i cittadini". Così Alice Parma, consigliera regionale e vice capogruppo Pd in Emilia-Romagna. "La collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, enti locali, Repubblica di San Marino e Anas continua ad essere positiva ed è tuttora in corso, proprio in queste settimane, per definire gli ultimi aspetti di un'opera strategica, tanto più considerando che la maggior parte del progetto ricade sul territorio del Comune di Rimini - prosegue Parma -.

