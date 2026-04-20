Nuovi uffici di medicina legale a Gioia Tauro | inaugurata la sede a Palazzo Sant’Ippolito

È stata inaugurata a Gioia Tauro una nuova sede di medicina legale presso Palazzo Sant’Ippolito. Alla cerimonia ha partecipato la direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, che ha effettuato anche una visita istituzionale nella cittadina della Piana. La struttura è ora operativa e pronta a fornire servizi di medicina legale nel territorio.

Visita istituzionale a Gioia Tauro per la direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici di medicina legale attivati recentemente nella cittadina della Piana.La nuova sede trova spazio all’interno di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna: uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdìLa segretaria Trancossi: “Un presidio di legalità e di democrazia, un luogo da cui far partire proposte, rivendicazioni e partecipazione attiva”... Università, aumento degli iscritti e aule piene: "Arrivano i nuovi padiglioni e va avanti l'idea di una sede per Medicina"L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Gioia Tauro, presentato il libro dell’arch. Carmelo Raco Anatomia del Corpo Umano; Un nuovo manifesto per la Calabria: Antonio Venneri alla guida della Democrazia Cristiana regionale; Sanità nella Piana di Gioia Tauro: Un’idea concreta per la sanità pubblica del territorio; Monza, scoperta maxi frode fiscale da oltre 178 milioni di euro di fatture false. Lucia Di Furia a Gioia Tauro: il DG dell’ASP di Reggio inaugura i nuovi uffici di medicina legaleLucia Di Furia, direttrice generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ha effettuato una visita istituzionale a Gioia Tauro per inaugurare i nuovi uffici di medicina legale, recent ... strettoweb.com COMUNE DI GIOIA TAUROComunicato Stampa Gioia Tauro sul gradino più alto d’Italia: straordinari risultati per il Fight Club ai Campionati Italiani di Kickjitsu Gioia Tauro si conferma protagonista nello scenario nazionale degli sport da combattimento. Per il facebook