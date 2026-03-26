L'Ocse ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil per l’Italia nel 2026, portandole allo 0,4 per cento. La stima riflette un impatto significativo se il conflitto nel Medio Oriente dovesse proseguire. Nel frattempo, la fiducia dei consumatori si riduce, mentre i Governi e gli organismi internazionali monitorano attentamente l’andamento della situazione con l’eventualità di un peggioramento.

Il conflitto in atto nel Medio Oriente sta orientando tutti gli organismi previsori ed i Governi a rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2026 con il timore ormai esplicitato da tutti che la situazione è destinata a peggiorare con l’eventuale protrarsi della Guerra nei prossimi mesi. Stavolta è l’Ocse a lanciare l’allarme tagliando le attese di crescita dell’economia globale, europea e dell’Italia, il cui pil è visto in crescita di appena lo 0,4% quest’anno con un’inflazione in salita al 2,4% sempre nel 2026. In tutti i Paesi del G20 i prezzi sono previsti in aumento dall’istituto parigino, una condizione che lo spinge ad invitare le banche centrali a rimanere 'vigilì sul fronte della politica monetaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Ocse taglia le stime del Pil per l'Italia, solo +0,4% nel 2026: "Impatto forte se la guerra prosegue". Fiducia dei consumatori in calo

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