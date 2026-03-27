Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il prodotto interno lordo italiano crescerà dello 0,4 per cento. Nel frattempo, il mercato del gas evidenzia una situazione di vulnerabilità per il paese, che si riflette in un quadro economico più fragile rispetto al passato. Le opposizioni approfittano delle notizie per criticare l’azione dell’attuale governo, mentre il clima politico rimane teso dopo il referendum recente.

Il taglio fiscale sui carburanti è di circa 0,25 euro, ma il calo del prezzo è più piccolo. Problemi d'accisa Meloni: "Potenzieremo le forniture di gas dall'Algeria". I principali importatori in Italia Il gas c'è, il problema è il prezzo. I danni dei missili iraniani per l'Italia Milano. Va bene che le opposizioni non aspettavano altro per dire che il governo Meloni ha fallito. Però, sembra che piova sul bagnato: nel clima surriscaldato del post referendum arrivano i dati dell’Ocse a supportare chi sta cogliendo questo momento per bocciare l’azione dell’esecutivo anche nel campo dell’economia. Ovviamente, c’entra la guerra in Iran se il paese andrà verso una stagnazione, ma è esattamente quello che succederà se non arriva “una scossa” come auspicato su questo giornale dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ocse vede il pil allo 0,4 per cento. Il gas stavolta trova un’Italia fragile

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