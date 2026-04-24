italia il paese che lavora ma non vive

In Italia, molte persone trascorrono le loro giornate svolgendo attività lavorative che spesso non vengono retribuite adeguatamente. Si tratta di lavoratori che timbrano il cartellino, consegnano prodotti o servono ai tavoli, spesso impegnati in turni spezzati o straordinari non riconosciuti. Questa situazione ha portato a un nuovo allarme sul fenomeno del lavoro povero nel paese, che coinvolge diversi settori e realtà lavorative.

: il nuovo allarme sul lavoro povero C’è un’Italia che lavora ogni giorno, che timbra, che consegna, che serve ai tavoli, che fa turni spezzati e straordinari non pagati. E poi c’è un’Italia che, nonostante tutto questo, rimane povera. L’ISTAT lo ha messo nero su bianco nell’ultimo rapporto: quasi un lavoratore su sette è sotto la soglia di povertà. Non disoccupato, non inattivo. Occupato. È un dato che racconta più di mille dibattiti. Racconta un Paese che ha smesso di premiare il lavoro e ha iniziato a consumarlo. Il paradosso italiano: lavorare non basta più Secondo i dati citati da diverse testate nazionali, il problema non è solo il salario.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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