Una coppia lucchese che vive e lavora a Dubai ha dichiarato di aver provato un po’ di paura, ma di essere comunque in buona condizione. Mentre si intensificano le preoccupazioni per i conflitti internazionali in corso, le persone da Lucca seguono con attenzione le notizie riguardanti i loro concittadini nelle zone colpite dagli attacchi.

Mentre cresce l’apprensione per gli ultimi conflitti internazionali, da Lucca l’attenzione è tutta per i concittadini che si trovano nelle aree interessate dagli attacchi. Tra loro ci sono Giulia Andrea Lucchesi e Giulio Casini (nella foto a fianco), giovani lucchesi che da anni vivono stabilmente a Dubai insieme a loro figlio. E il loro messaggio è chiaro: "Niente panico, qui stiamo tutti bene". La tensione naturalmente c’è stata. "Sentire il rumore dei detriti dei missili sopra la nostra testa è stato parecchio preoccupante - raccontano sui social -. Quei bagliori nel cielo non sono certo qualcosa che si dimentica facilmente. Un conto è vedere certe immagini in televisione, un altro è viverle in prima persona". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un po’ di paura, ma tutto ok“. Parla una coppia lucchese che vive e lavora a Dubai

