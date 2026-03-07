Albertini | In Italia scimmiottiamo il tiki taka Nel mio Barcellona si saltava l’uomo qua il gioco è lento

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato la situazione del calcio italiano in un’intervista a Repubblica, affermando che nel nostro paese si copia il tiki taka, ma il gioco risulta più lento rispetto a quello praticato nel suo Barcellona, dove si saltava l’uomo. Albertini ha sottolineato che in Italia il ritmo del gioco è meno rapido rispetto a quello del calcio spagnolo.

A Repubblica: "In Italia non puntiamo sui giovani, sfondare a 26 anni è tardi. I risultati in Europa, quando arrivano, sembrano episodici". Db Bologna 16062019 - Europeo Under 21 Italia 2019 Italia-Spagna foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Renzo Ulivieri-Demetrio Albertini L’ex Milan Demetrio Albertini, in un’intervista a Repubblica, ha parlato della crisi del calcio italiano. Si parte dall’Inter che domina in Italia ma è uscita dalla Champions col Bodø. “Siamo indietro. Gli altri sono più veloci e spavaldi. Noi scimmiottiamo il tiki taka: non trasmettiamo emozioni. Non saltiamo l’uomo, i passaggi sono quasi tutti laterali, il gioco è lento“. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

