Coppa del Mondo Paralimpica l’Italia trionfa nella gara a squadre di sciabola maschile

L’Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Budapest con il trionfo della squadra di sciabola maschile. Una splendida conferma per il quartetto campione mondiale in carica: Edoardo Giordan, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci e Andrea Jacquier sono d’oro nel team event che regala la nona medaglia alla spedizione azzurra della scherma in carrozzina in questo esaltante weekend ungherese. Si è fermata invece sulla soglia delle migliori otto la formazione degli spadisti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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