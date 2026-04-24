Italia ai Mondiali al posto dell’Iran da Fifa a governo è coro di no

L’Italia non parteciperà ai Mondiali sostituendo l’Iran, come era stato ipotizzato in alcune vposte. La FIFA ha confermato la decisione di non inserire la nazionale italiana nel torneo, mentre il governo e le autorità sportive italiane hanno espresso un netto rifiuto a tale eventualità. La questione ha suscitato reazioni di sdegno e delusione tra i sostenitori e gli addetti ai lavori, mantenendo ferme le posizioni ufficiali.

Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran? No, grazie. E’ un coro unanime quello che si oppone alla proposta dell’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, Paolo Zampolli, che secondo il ‘Financial Times’ ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo. Secondo fonti vicine alla vicenda, Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall’Italia giustificano l’assegnazione del posto dell’Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, da Fifa a governo è coro di no Notizie correlate Leggi anche: Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: Fifa e governo dicono no alla proposta Usa. Abodi: “Sarebbe una vergogna” L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran"L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggio; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran. Lo propone Paolo Zampolli, controverso inviato di Trump. Italia ai Mondiali al posto dell’Iran, da Fifa a governo è coro di noItalia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? No, grazie. E' un coro unanime quello che si oppone alla proposta dell'inviato speciale del presidente degli ... lapresse.it Mondiali: la Fifa gela l'idea di Zampolli, dall'Italia no al ripescaggioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it Le IAD crescono: oltre 700 realtà in Italia, per il 95% guidate da donne. Un modello sempre più rilevante per l’autonomia economica. - facebook.com facebook Club Italia, vivai ed ex giocatori: Malagò, intesa vicina con i calciatori x.com