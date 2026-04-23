Un rappresentante di Donald Trump ha inviato una comunicazione alla Fifa chiedendo di sostituire l'Iran con l'Italia nel torneo mondiale del 2026. La richiesta riguarda la partecipazione delle squadre alla competizione che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada. La proposta è stata avanzata in occasione di un incontro a Roma, coinvolgendo direttamente la federazione internazionale di calcio. Nessuna decisione è ancora stata annunciata ufficialmente.

L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in estate in Usa, Messico e Canada. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano "è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni" dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. "Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha detto Zampolli al Financial Times.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran"

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L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times #ANSA x.com