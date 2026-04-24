Istituto Galvani via libera al progetto in via Maestra

L’assessore regionale alle infrastrutture ha risposto a un’interrogazione riguardante il nuovo istituto scolastico Galvani a Cordenons. La discussione ha riguardato il progetto e il suo iter di approvazione. La conferma del via libera è arrivata dopo il parere favorevole espresso dall’autorità competente. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un’intervista e successivi aggiornamenti.

L'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha risposto a un'interrogazione legata al nuovo istituto scolastico Galvani di Cordenons. La giunta regionale, ad aprile 2025, ha optato per l'ipotesi che consente la realizzazione della struttura in via Maestra Vecchia, su un'area già.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Laterza, ampliamento al liceo “Vico”: via libera al progettoTarantini Time QuotidianoLa Provincia di Taranto ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del Liceo Scientifico “G. Leggi anche: Via libera al progetto di cittadinanza attiva Contenuti e approfondimenti Si parla di: Istituto Galvani, via libera al progetto in via Maestra; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -. Scuola: Amirante, Liceo Galvani Cordenons in via Maestra VecchiaL'assessore oggi in IV Commissione: Via libera dalla Giunta alla localizzazione dell'istituto in un'area che garantisce sicurezza, efficienza energetica e integrazione nel tessuto urbano. ilgazzettino.it