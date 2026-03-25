Laterza ampliamento al liceo Vico | via libera al progetto

La Provincia di Taranto ha approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del liceo scientifico. L'intervento riguarda l'ampliamento delle strutture scolastiche del liceo “Vico”, con l'obiettivo di aumentare gli spazi disponibili per le attività didattiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui fondi destinati.

Tarantini Time Quotidiano La Provincia di Taranto ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Laterza, prevedendo la realizzazione di quattro nuove aule per un investimento complessivo di 1 milione e 150mila euro. L’intervento rientra nelle politiche dell’Ente, guidato dal presidente Gianfranco Palmisano, che continua a considerare l’edilizia scolastica un ambito prioritario dell’azione amministrativa. L’ampliamento consentirà di migliorare gli spazi a disposizione della scuola, offrendo ambienti più adeguati alle esigenze didattiche e contribuendo a rendere più funzionale l’attività quotidiana di studenti e docenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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