Il Comune approva all’unanimità il progetto di cittadinanza attiva. Il regolamento, fortemente voluto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Pio Colosi, passa ora in attesa di essere messo in pratica. La decisione del Consiglio comunale dimostra che l’iniziativa ha trovato il sostegno di tutti i gruppi presenti, senza divisioni.

Il Comune lancia la cittadinanza attiva. Il regolamento è stato fortemente voluto da Francesco Pio Colosi, capogruppo di Fratelli d’Italia, in minoranza, ed è stato approvato all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale, a conferma di una condivisione trasversale. Non volontariato improvvisato, ma un percorso organizzato, riconosciuto e tutelato. "L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, valorizzare il senso civico e creare una collaborazione stabile tra cittadini e Comune - spiega Colosi -. L’obiettivo è trasformare la disponibilità dei cittadini in azioni utili, coordinate e sicure, a beneficio di tutta Tolentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera al progetto di cittadinanza attiva

