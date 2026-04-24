Istituto Galvani in via Maestra | Un' occasione persa per recuperare alcuni edifici industriali

L’Istituto Galvani in via Maestra ha commentato la recente opportunità persa di recuperare alcuni edifici industriali presenti nell’area. Secondo l’istituto, la rigenerazione urbana dovrebbe essere una priorità nelle decisioni di pianificazione per ridurre il consumo di suolo. La questione riguarda la mancata riqualificazione di strutture industriali dismesse, che sarebbero potute tornare a nuova vita attraverso interventi di recupero e riuso.

“La rigenerazione urbana è un principio che dovrebbe assumere un ruolo centrale nelle scelte urbanistiche proprio per evitare il consumo di suolo. Per questo riteniamo sbagliata la scelta della Regione di realizzare la nuova sede del liceo artistico Galvani su un terreno vergine in via Maestra.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Istituto Galvani, via libera al progetto in via MaestraL'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante ha risposto a un'interrogazione legata al nuovo istituto scolastico Galvani di Cordenons. Leggi anche: Ucraina, inferno ad Odessa: raid russi colpiscono edifici residenziali e industriali Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Istituto Galvani, via libera al progetto in via Maestra; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Nautico e Galvani in visita alla finanza: l'incontro di sensibilizzazione sulla cultura della legalità; ’Paper games’: a scuola di riciclo virtuoso. Festa all'Istituto Luigi Galvani E' il cinquantesimo annivesrarioMilano, 2 ottobre 2010 - 1960 – 2010 : l’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Galvani di Milano (via Francesco Gatti 14) compie 50 anni e da questa mattina, 2 ottobre, iniziano i festeggiamenti che ... ilgiorno.it Questo pomeriggio, nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Statale 'Luigi Galvani' di Giugliano in Campania (NA), si è tenuta la prova finale del organizzato dal C.R. Campania FIGC LND Il Presidente Comitato Regionale facebook