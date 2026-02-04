Ucraina inferno ad Odessa | raid russi colpiscono edifici residenziali e industriali

Questa mattina, i bombardamenti russi hanno colpito duramente Odessa, causando danni a edifici residenziali e industriali. Le esplosioni si sono sentite in tutta la città, e molte persone sono scappate via dai quartieri colpiti. Nel frattempo, una delegazione ucraina è arrivata ad Abu Dhabi per incontrare i negoziatori di Russia e Stati Uniti, ma l’incontro si svolgerà a porte chiuse e senza media.

Odessa precipita nuovamente all’inferno. Nella notte, la città ucraina è stata duramente colpita da un massiccio raid di droni delle forze armate russe, che hanno causato danni ad infrastrutture residenziali e industriali. L’agenzia di stampa Rbc-Ucraina riporta le parole del capo dell’amministrazione militare locale Serhiy Lysak il quale fa sapere che un edificio residenziale di due piani, una scuola e un asilo sono stati danneggiati, mentre un incendio è divampato nell’edificio amministrativo di un impianto industriale. L’entità del rogo è ancora in fase di definizione, ma i vigili del fuoco sono già al lavoro per contenere le fiamme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Nella notte, la regione di Odessa e Volyn in Ucraina è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito infrastrutture civili.

Nella notte, le forze russe hanno condotto un attacco con droni su Zaporizhzhia, colpendo diversi edifici residenziali e un centro commerciale, che ha preso fuoco.

Argomenti discussi: Ucraina sotto le bombe russe, la tregua del gelo è finita. Trump ottimista per i colloqui; Fine tregua, Putin sgncia pioggia di bombe.

