israele avanza in libano e i pasdaran attaccano tel aviv la situazione oggi

Oggi l'esercito israeliano ha lanciato un'offensiva sulla periferia sud di Beirut, considerata un'area controllata da Hezbollah in Libano. Nel frattempo, i Pasdaran hanno attaccato Tel Aviv con razzi. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso da entrambe le parti.

L’esercito israeliano ha avviato l’offensiva annunciata sulla periferia Sud di Beirut in Libano, considerata roccaforte di Hezbollah. Secondo fonti locali, almeno 700mila persone sono fuggite dopo l’ordine di evacuazione partito dall’Idf, che in tarda serata ha lanciato i primi raid. Intanto Teheran ha condotto un nuovo attacco nel centro di Israele: sarebbero state colpite anche case. Sono gli ultimi, drammatici, sviluppi della guerra in Medio Oriente, scatenata dall’operazione ‘Epic Fury’ di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il governo libanese ha deciso di vietare qualsiasi potenziale attività militare delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e di reimporre l’obbligo di visto per gli iraniani che entrano nel Paese, una misura volta contro il gruppo filo-iraniano Hezbollah. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

