Libano Meloni | ferma condanna per attacco a convoglio italiano inaccettabile comportamento Israele Tel Aviv dovrà chiarire

La presidente del Consiglio italiano ha condannato con fermezza l’attacco a un convoglio italiano in Libano, definendo l’evento inaccettabile. Ha richiesto chiarimenti da parte di Tel Aviv riguardo all’accaduto, sottolineando la necessità di risposte chiare e ufficiali. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, dopo che l’episodio ha suscitato preoccupazione e tensione tra le autorità italiane e israeliane.