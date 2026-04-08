Libano Meloni | ferma condanna per attacco a convoglio italiano inaccettabile comportamento Israele Tel Aviv dovrà chiarire
La presidente del Consiglio italiano ha condannato con fermezza l’attacco a un convoglio italiano in Libano, definendo l’evento inaccettabile. Ha richiesto chiarimenti da parte di Tel Aviv riguardo all’accaduto, sottolineando la necessità di risposte chiare e ufficiali. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, dopo che l’episodio ha suscitato preoccupazione e tensione tra le autorità italiane e israeliane.
Roma, 8 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime la sua ferma condanna per quanto accaduto oggi nel sud del Libano dove un convoglio italiano appartenente a UNIFIL, e chiaramente individuabile come tale, è stato fatto oggetto di colpi di avvertimento da parte dell’esercito israeliano. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. I militari italiani – si sottolinea – sono presenti in Libano sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agiscono nell’interesse del mantenimento della pace. È quindi del tutto inaccettabile che il personale che agisce sotto la bandiera dell’ONU sia messo a rischio con azioni irresponsabili come quelle odierne, che sono in palese violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Si parla di: Pizzaballa, l’irritazione di Meloni. Fra Roma e Tel Aviv rapporti sempre più tesi.
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