Iscrizioni scolastiche Lombardia 2026 2027 | tutti i dati sulle iscrizioni scolastiche dal primo grado alle scuole superiori
In Lombardia, le iscrizioni scolastiche per l’anno 20262027 mostrano un predominio dei licei, mentre i corsi tecnici registrano una crescita significativa. Inoltre, si osserva un aumento delle iscrizioni nel percorso 4+2. I dati riguardano le diverse fasce di età, dal primo grado alle scuole superiori, e sono stati pubblicati da Orizzonte Scuola Notizie.
I dati sulle iscrizioni in Lombardia confermano il primato dei licei, la crescita dei tecnici e il boom del 4+2 L'articolo Iscrizioni scolastiche Lombardia 20262027: tutti i dati sulle iscrizioni scolastiche dal primo grado alle scuole superiori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Iscrizioni scolastiche Marche, calo strutturale del 5% alle Superiori e -688 alunni alla Primaria: i dati del triennio 2024-2027
Iscrizioni scolastiche 2026/2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioniIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, durante l’informativa sindacale in cui è stata la bozza di circolare annuale sulle iscrizioni scolastiche,...
Iscrizioni scolastiche 2026-2027: date, istruzioni e novità
Aggiornamenti e notizie su Iscrizioni scolastiche
Temi più discussi: Esuberi nelle scuole superiori di Milano: cosa fare se l’iscrizione viene trasferita e nessuna delle tre scuole ti accetta; Iscrizioni in Lombardia, il tramonto del liceo classico: scelto solo dal 3 per cento degli studenti; Iscrizioni a scuola: il 55% va al liceo, la filiera 4+2 raddoppia gli iscritti; Iscrizioni 2026-2027, oltre la metà degli studenti sceglie il liceo.
Iscrizioni scolastiche, in flessione gli istituti tecniciIl calo supera i 2 punti, anche se il dato (36,7%) rimane superiore a quello nazionale. I licei restano la prima scelta, con oltre il 51% ... rainews.it
Iscrizioni 2026/2027, raddoppia la filiera 4+2. Licei al 55,88% (Classico scende, sale il Made in Italy), lieve ripresa dei Professionali. Tutti i datiSi chiudono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 e il quadro che emerge conferma gli equilibri tradizionali del sistema secondario di secondo grado, ma con un dato che segna una discontinuità ... orizzontescuola.it
Iscrizioni scolastiche in Trentino: la fuga da Liceo Classico - facebook.com facebook
Prorogato a sabato 21 febbraio il termine per le iscrizioni scolastiche online 2026/2027, alle prime classi della scuola primaria e secondaria, e alle scuole d'infanzia comunali e statali. Info Infanzia tinyurl.com/ajm4krfw Scuole tinyurl.com/wp96bnsu x.com