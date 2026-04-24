Iscrizioni alle classi prime superiori | tengono i licei in calo gli istituti tecnici

Le procedure di iscrizione alle classi prime delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale della provincia di Lecco per l’anno scolastico 20262027 si sono appena concluse. I dati mostrano un aumento delle iscrizioni ai licei, mentre quelle agli istituti tecnici risultano in diminuzione rispetto all’anno precedente. Questi numeri riguardano sia le scuole pubbliche sia quelle private presenti sul territorio.

Cresceono i licei, in calo gli istituti tecnici. Si sono concluse le procedure di iscrizione alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione professionale (Cfp) della provincia di Lecco per l'anno scolastico 20262027.La Provincia di Lecco ha realizzato anche quest’anno il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Scuola, i numeri delle iscrizioni: istituti tecnici e professionali i più gettonati, ma tengono i liceiSecondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, in tutta la provincia di Ravenna sono state 8. Leggi anche: Istituti superiori di Bergamo in ripresa, tecnici in calo. Piacciono i licei, exploit del Linguistico Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iscrizioni alle classi prime superiori: tengono i licei, in calo gli istituti tecnici; Provincia. Focus su iscrizioni prime superiori per l’anno 2026/27; Iscrizioni: il liceo scientifico resta l'indirizzo preferito (42,2%), seguono gli istituti tecnici (29,9%); Test d'ingresso al liceo, come funziona l'ammissione per le scuole superiori a numero chiuso. ISCRIZIONI ALLE SUPERIORI, SCIENTIFICI SEMPRE AVANTI. BENE IL CFPA CASARGOLECCO – Si sono concluse le procedure di iscrizione alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione professionale (Cfp) della provincia di Lecco per l’anno scolastico 2026/2027. valsassinanews.com Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, ... ansa.it Granoro Cup 2026, iscrizioni record: attesa per la Gold Edition https://www.antennasud.com/granoro-cup-2026-iscrizioni-record-attesa-per-la-gold-edition/ - facebook.com facebook