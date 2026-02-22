Istituti superiori di Bergamo in ripresa tecnici in calo Piacciono i licei exploit del Linguistico

Gli iscritti agli istituti superiori di Bergamo sono aumentati a causa di una maggiore richiesta di licei, mentre i corsi tecnici registrano un calo. In particolare, il Linguistico ha registrato un forte incremento, attirando più studenti rispetto all’anno precedente. I numeri evidenziano un ritorno alla crescita dopo il calo del 2025, mentre alcune scuole come Rigoni Stern, Paleocapa, Caniana e Vittorio Emanuele hanno visto diminuire le iscrizioni. La tendenza continua a influenzare le scelte degli studenti.

I NUMERI. Dopo la flessione del 2025, tornano a salire gli iscritti in città. Decrescita per Rigoni Stern, Paleocapa, Caniana e Vittorio Emanuele. All'Is Galli 15 iscrizioni per il Made in Italy. Lussana primo ma in calo, boom al Falcone. Si è chiusa ieri sera la finestra per iscriversi alle classi prime della primaria, della secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2026-2027. Analizzando i dati che riguardano i soli istituti superiori della città (non ancora definitivi dal momento che le iscrizioni si sono chiuse ieri alle 20) si evidenzia una ripresa delle scuole cittadine nonostante il fisiologico calo demografico che sta investendo anche il mondo scolastico.