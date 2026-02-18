Pietro Iotti è morto all’improvviso | era stato manager Technogym e presidente Iren
Pietro Iotti è morto improvvisamente a 60 anni, a causa di un infarto fulminante. Era stato manager di Technogym e presidente di Iren, ruoli che aveva ricoperto con successo. Recentemente, aveva assunto la guida della Sabaf di Ospitaletto, in provincia di Brescia, dopo aver lavorato per anni nel settore dell’energia e del benessere. La sua scomparsa ha colpito molte persone, soprattutto i colleghi e amici che avevano condiviso con lui progetti importanti. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale.
Reggio Emilia, 18 febbraio 2026 - È morto all'improvviso, all'età di 60 anni, l'ingegner Pietro Iotti, dal 2017 amministratore delegato della Sabaf di Ospitaletto, in provincia di Brescia. Reggiano, dopo il diploma al liceo scientifico Moro, si era laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano. In seguito aveva ricoperto compiti manageriali alla Fiat Iveco, Smeg, Technogym, Interpump. Dal 2006 al 2012 era stato presidente della multiutility Iren. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
