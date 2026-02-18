Pietro Iotti è morto all’improvviso | era stato manager Technogym e presidente Iren

Pietro Iotti è morto improvvisamente a 60 anni, a causa di un infarto fulminante. Era stato manager di Technogym e presidente di Iren, ruoli che aveva ricoperto con successo. Recentemente, aveva assunto la guida della Sabaf di Ospitaletto, in provincia di Brescia, dopo aver lavorato per anni nel settore dell’energia e del benessere. La sua scomparsa ha colpito molte persone, soprattutto i colleghi e amici che avevano condiviso con lui progetti importanti. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale.