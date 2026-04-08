Da venerdì i negoziati Usa-Iran a Islamabad

Venerdì, le delegazioni di Stati Uniti e Iran si incontreranno a Islamabad per continuare i negoziati. La conferma arriva dal primo ministro pakistano, che ha annunciato l'appuntamento dopo l'annuncio di un cessate il fuoco in Medio Oriente. La notizia si verifica in un momento di tensioni crescenti nella regione e di minacce di azioni militari da parte di alcune parti coinvolte.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che Islamabad ospiterà venerdì 10 aprile 2026 le delegazioni provenienti da Stati Uniti e Iran dopo l'annuncio del cessate il fuoco in Medio Oriente giunto all'ultima ora per scongiurare la minaccia di Trump di distruggere tutte le centrali. 🔗 Leggi su Today.it

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Usa e Iran, guerra o negoziato - di Nicola Pedde

Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Israele scommette sul fallimento del negoziato tra Usa e Iran; Guerra Iran, Teheran: Usa accettano nostro piano, abbiamo vinto. Venerdì colloqui diretti.

Tra Usa e Iran è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondoDonald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicu ... avvenire.it

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Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

+++TREGUA RAGGIUNTA+++ #Guerra in #Iran, lo stop di due settimane che potrebbe cambiare il corso delle cose: il sì degli #USA, la riapertura di Hormuz e tutte le ultime notizie in DIRETTA https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta- - facebook.com facebook