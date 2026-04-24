Iran Trump | Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno

Giovedì nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha parlato con i giornalisti riguardo alle tensioni con l’Iran. Durante l’intervento, ha spiegato che mantiene chiuso lo stretto di Hormuz per impedire che il paese asiatico guadagni circa 500 milioni di dollari al giorno. La questione riguarda le restrizioni sul transito marittimo e le ripercussioni sulle attività commerciali nella regione.

Giovedì, nello Studio Ovale, il Presidente Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al conflitto con l’Iran. Interrogato sui negoziati con l’Iran, Trump ha affermato: “Abbiamo parlato con loro, ma non sanno nemmeno chi guida il Paese”. I giornalisti hanno anche chiesto il presidente sullo Stretto di Hormuz. “Al momento lo teniamo chiuso”, ha risposto Trump, aggiungendo poi: “Abbiamo il controllo totale dello stretto”. Ha spiegato di essersi rifiutato di permettere all’Iran di riaprire lo stretto perché “non voglio che guadagnino 500 milioni di dollari al giorno finché non risolvono questa questione”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Trump: "Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno" Iran, Trump: Un'intera civiltà morirà questa notte, per non tornare mai più Notizie correlate Iran al collasso: il blocco di Hormuz fa perdere 500 milioni al giornoAl cinquantaquattresimo giorno del conflitto in Medio Oriente, la strategia diplomatica statunitense ha preso una piega inaspettata con... Iran, Mojtaba Khamenei rompe il silenzio: “Voglio vendetta contro Usa, lo stretto di Hormuz resterà chiuso”(Adnkronos) – Via gli Stati Uniti dal Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz rimane chiuso mentre l'Iran cerca vendetta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Iran, Trump: Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno; Il Papa in Angola: basta sfruttare risorse africane. Trump? Non mi interessa discutere. Iran, Trump: Tengo chiuso lo Hormuz perchè non voglio che guadagnino 500 milioni al giorno(LaPresse) Giovedì, nello Studio Ovale, il Presidente Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al conflitto con ... stream24.ilsole24ore.com Trump estende la tregua, l’Iran insiste: Se rimuove il blocco navale su Hormuz, negoziamo. Ma il presidente Usa non arretra: Lo Stretto resta chiusoFase di stallo, i negoziati di Islamabad non partono. Il leader della Casa Bianca: Il Governo iraniano è diviso. I Pasdaran avvertono: Se vogliono la guerra, siamo pronti ... tpi.it Continua a tenere banco il caso Iran ai Mondiali - facebook.com facebook La fine della guerra passa per Hormuz, dove l’Iran crede di avere una flottiglia imbattibile. Di @Micol_Fla x.com