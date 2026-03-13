Iran Mojtaba Khamenei rompe il silenzio | Voglio vendetta contro Usa lo stretto di Hormuz resterà chiuso

Il leader iraniano ha dichiarato di voler vendetta contro gli Stati Uniti e ha annunciato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso. La decisione arriva in un momento di tensione tra Iran e Usa, con il Paese che insiste sulla permanenza della chiusura. La comunicazione è stata resa nota attraverso un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti.

(Adnkronos) – Via gli Stati Uniti dal Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz rimane chiuso mentre l'Iran cerca vendetta. Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran, rimane invisibile e si presenta con un messaggio che viene letto dalla tv di Stato e che si rivela una sfida totale a Donald Trump. Il figlio dell'ayatollah Ali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: "Hormuz resta chiuso". Netanyahu: "È un burattino dei pasdaran" Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: "Hormuz resta chiuso. Pagherete un caro prezzo, i Paesi vicini chiudano le basi americane"Lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso «come leva contro i nemici», così come «dovranno essere chiuse le basi» americane nella regione che continueranno... Aggiornamenti e notizie su Mojtaba Khamenei Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei rompe il silenzio: Chiudere Hormuz e colpire basi Usa; Iran, Mojtaba Khamenei e il primo messaggio: il mistero irrisolto e lo schiaffo a Trump; Mojtaba Khamenei, chi è il figlio dell'Ayatollah nuovo leader dell'Iran. Il patrimonio milionario e quei viaggi misteriosi a Londra; Mojtaba prende l’Iran, il Golfo esplode e il petrolio vola. Khamenei rompe il silenzio ma non appare: cosa sta succedendo davvero a Teheran. Il messaggio del nuova Guida SupremaLa nuova Guida Suprema dell’Iran , Mojtaba Khamenei , rompe il silenzio dopo la nomina arrivata domenica scorsa dall’ Assemblea degli Esperti , ma ... notizie.tiscali.it Iran, Mojtaba Khamenei rompe il silenzio: Voglio vendetta contro Usa, lo stretto di Hormuz resterà chiusoVia gli Stati Uniti dal Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz rimane chiuso mentre l'Iran cerca vendetta. Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran, rimane invisibile e si presenta con un ... adnkronos.com Radio1 Rai. . "Vendicare il sangue dei martiri", scrive nel primo messaggio da Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il Grande Ayatollah non è apparso, è stato letto da una giornalista alla tv di Stato, alimentando i dubbi sulle sue condizioni di salute. - facebook.com facebook Il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida Suprema dell'Iran è stato letto da una presentatrice della tv statale. Nel testo il figlio di Ali Khamenei giura vendetta per il sangue "dei martiri", tra cui i bambini uccisi nel bombardamento della scuola di Minab. x.com