Durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti ha risposto a una domanda sull’eventualità di usare armi nucleari contro l’Iran. Ha dichiarato di non aver mai usato armi nucleari e ha affermato che queste sono state già distrutte. L’intervento ha suscitato attenzione, anche perché il tono appariva visibilmente turbato. La risposta si inserisce in un contesto di tensione tra i due paesi.

Il presidente Trump è apparso turbato quando un giornalista gli ha chiesto se avrebbe preso in considerazione l’uso di armi nucleari contro l’Iran. “No, non lo farei. Non ne abbiamo bisogno. Perché ne avrei bisogno? Perché fare una domanda stupida del genere?”, ha sbottato Trump che ha poi aggiunto: “Perché dovrei usare un’arma nucleare, quando li abbiamo già annientati completamente, in modo del tutto convenzionale, senza di essa. No, non la userei. Nessuno dovrebbe mai avere il permesso di usare un’arma nucleare”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Non userei mai un'arma nuceare, li abbiamo gi annientati"

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