Trump | Iran non avrà mai arma nucleare

Trump dice che la preoccupazione principale è impedire all'Iran di ottenere armi nucleari. La sua posizione deriva dalla volontà di usare la diplomazia, ma avverte che non tollererà mai lo sviluppo di armi nucleari da parte di Teheran. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni crescenti e rischi di escalation nella regione. La questione nucleare iraniana resta un punto critico nelle relazioni internazionali.

5.00 "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". Lo ha detto Trump durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Teheran,"sponsor numero uno del terrore, ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero e stanno lavorando per costruire missiliche presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America.Sono persone terribili, hanno ucciso 32 mila manifestanti", ha aggiunto il presidente.americano.

Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non cerca l’arma nucleare, un fatto che ha sorpreso molti osservatori.

Starmer-Trump,uniti: "No nucleare Iran"Il primo ministro britannico, Starmer, ha discusso con Trump, presidente degli Stati Uniti, della proposta di evitare un accordo nucleare con l’Iran.

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Usa, Donald Trump in un'intervista: L'Iran non avrà armi nucleari né missiIiL'Iran non avrà armi nucleari né missili, ha detto il presidente Usa Donald Trump a Channel12 per poi minacciar un'azione molto dura in caso di mancato accordo: Potrei inviare una seconda portaerei ...

Trump: Possiamo raggiungere un accordo, l'Iran non avrà missili né armi nucleariIl presidente degli Stati Uniti ha avvertito Teheran che se non si raggiungesse un accordo faremo qualcosa di molto duro ...

Sky - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, "sarà una giornata molto brutta per loro".