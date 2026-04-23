Trump arma nucleare contro l' Iran? Non ne abbiamo bisogno

In un'intervista, un rappresentante ha dichiarato che non c’è necessità di utilizzare un’arma nucleare contro l’Iran, sottolineando di aver già indebolito il paese con metodi convenzionali. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due parti, con il rappresentante che ribadisce la sua posizione contro l’uso di armi nucleari. Nessuna ulteriore azione è stata annunciata in questa occasione.

"Non ne abbiamo bisogno. Perché dovrei usarla quando abbiamo decimato l'Iran nel modo convenzionale? Non la userei. A nessuno dovrebbe essere consentito di usare un'arma nucleare". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe usato l' arma nucleare contro l' Iran.🔗 Leggi su Lanazione.it

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