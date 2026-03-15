Il direttore del Consiglio economico nazionale americano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno speso finora 12 miliardi di dollari per l'operazione militare contro l'Iran. Questa cifra rappresenta le spese accumulate fino ad ora, secondo le stime fornite durante un intervento alla CBS. La cifra si riferisce esclusivamente ai costi legati alle azioni militari intraprese.

Il direttore del Consiglio economico nazionale americano, Kevin Hassett, intervenendo alla Cbs ha affermato che il costo dell'operazione militare contro l'Iran è costata fino a oggi 12 miliardi di dollari. Secondo le tempistiche del Pentagono fornite al Congresso degli Stati Uniti, il conflitto sarebbe costato 11,3 miliardi di dollari soltanto nella prima settimana, quella che ha visto bombardamenti più intensi e un notevole impiego di diversi ripi di velivoli. Hassett non ha specificato i dettagli della spesa. Alla domanda se gli Stati Uniti dovranno chiedere ulteriori fondi al Congresso, Hassett ha risposto: "Penso che al momento abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, la guerra è costata finora agli Stati Uniti 12 miliardi di dollari

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