? Cosa sapere Washington attiva il Piano B contro l'Iran tra il 2025 e il 2026.. La compressione dell'offerta energetica iraniana mira a favorire le forniture petrolifere statunitensi.. Washington attiva il Piano B contro l’Iran per forzare la mano sul mercato energetico globale, dopo il fallimento delle strategie volte a sostituire le leadership mediorientali con governi allineati agli interessi americani. La strategia promossa dall’amministrazione Trump non rappresenta un cambio di rotta improvviso, ma l’evoluzione di un progetto geopolitico radicato negli anni successivi al crollo del Muro di Berlino. Washington mira a consolidare l’ordine mondiale basato sul primato militare e sul controllo del petrodollaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, la nuova strategia USA: pressione energetica e colpi duri

Iran sotto pressione: Usa rafforzano la presenza militare, l’Ue colpisce i Pasdaran

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