Iran Hegseth | La guerra è un dono per il mondo

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha affermato che la guerra in Iran rappresenta un “dono per il mondo” durante una dichiarazione rilasciata ai giornalisti presso il Pentagono. La sua affermazione ha suscitato attenzione e reazioni nel mondo politico e militare. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate alle problematiche legate alla regione. La frase ha generato discussioni sui possibili sviluppi futuri della situazione.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha definito la guerra in Iran un “dono per il mondo” parlando con i giornalisti al Pentagono. Hegseth ha aggiunto che il blocco navale statunitense contro le navi iraniane continuerà “finché sarà necessario” per portare a termine la missione “audace e pericolosa” degli Stati Uniti, volta a porre fine alla minaccia che l’Iran rappresenta per la sicurezza globale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump and Hegseth defend wanting $200Bn more for Iran war

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