Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha commentato sulla gestione della crisi in Iran, invitando i leader europei a ridurre le conferenze pubbliche e a partecipare direttamente alle operazioni sul campo. Durante una conferenza stampa dedicata agli sviluppi nella regione, Hegseth ha suggerito che un coinvolgimento più attivo potrebbe portare a risultati più concreti. Le sue parole sono arrivate in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

I leader europei “dovrebbero organizzare meno conferenze di facciata e salire su una barca”. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth in conferenza stampa sugli sviluppi della guerra in Iran. “Questa è più una loro battaglia che nostra”, ha aggiunto. Il Segretario ha poi dichiarato che il blocco navale statunitense contro le navi iraniane continuerà “finché sarà necessario” per portare a termine la missione “audace e pericolosa” degli Stati Uniti, volta a porre fine alla minaccia che l’Iran rappresenta per la sicurezza globale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Hegseth: "I leader Ue la smettano con conferenze sciocche e salgano su una nave"

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