Iran Hegseth | Europa smetta conferenze su Hormuz e si metta in mare

Un commento di un esponente statunitense invita l’Europa a ridurre le conferenze sull’area dello stretto di Hormuz e a concentrarsi invece sulle attività pratiche in mare. Secondo la dichiarazione, l’Europa avrebbe più bisogno di controllare la zona rispetto agli Stati Uniti. La richiesta si rivolge a una riduzione delle riunioni formali e a un maggiore impegno sul campo.

(Adnkronos) – "Non contiamo sull'Europa, ma hanno bisogno dello stretto di Hormuz più di quanto ne abbiamo bisogno noi, e devono iniziare a parlare meno e fare meno conferenze eleganti in Europa e mettersi in mare. E' molto più una lotta sua che nostra". Così il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, si è scagliato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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