Hegseth | Mojtaba ferito e spaventato leader iraniani sottoterra come topi L' Ft | Francia e Italia tentano il dialogo con l' Iran su Hormuz

Un incidente aereo in Iraq ha causato la morte di quattro persone, mentre un aereo cisterna statunitense è caduto nel paese. A Teheran si sono svolte manifestazioni di sostegno al regime, con partecipanti che hanno sfilato in piazza. Nel frattempo, un commento di un commentatore statunitense ha descritto i leader iraniani come spaventati e nascosti, paragonandoli a topi sotto terra. La Francia e l’Italia cercano di avviare il dialogo con l’Iran sulla questione di Hormuz.

Aereo cisterna Usa cade in Iraq: 4 morti. Manifestazione pro-regime a Teheran, a sfilare anche Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Hegseth: "Mojtaba ferito e spaventato, leader iraniani sottoterra come topi". L'Ft: Francia e Italia tentano il dialogo con l'Iran su Hormuz Articoli correlati Leggi anche: Hegseth: «Leader iraniani sottoterra come topi. Mojtaba ferito e spaventato». Teheran, raid su manifestazione: «C'è Larijani» Leggi anche: L’Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a Hormuz”. Ferito Mojtaba Khamenei Una raccolta di contenuti su Hegseth Mojtaba ferito e spaventato... Temi più discussi: Mojtaba Khamenei ferito alle gambe ma ora in un luogo sicuro. L'erede non voluto: intrighi, brogli e timori dietro l'ascesa; Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; Hegseth: il giorno con i raid USA più intensi sull’Iraq. 150 soldati Usa feriti; Guerra in Iran: notizie in diretta del 13 marzo 2026. Iran: Hegseth, Mojtaba Khamenei è ferito e spaventatoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Nato abbatte nuovo missile in Turchia. Hegseth: Khamenei ferito e forse sfigurato. Ft: Francia e Italia cercano accordo con Iran per le navi a HormuzLa guerra tra Usa, Israele e Iran si allarga: missili intercettati dalla Nato, esplosioni a Teheran, raid in Libano e Iraq, mentre Trump sostiene che Teheran sia vicina alla resa ... ilgiornale.it Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, durante una conferenza stampa, ha accusato la stampa di raccontare in modo distorto la #GuerrainIran e la leadership di Donald Trump. “Tutto viene scritto intenzionalmente’, ha detto”, citando come esempio - facebook.com facebook Il segretario alla guerra Pete Hegseth ha fatto il punto sulle ultime notizie relative alla guerra in Iran. Tra le altre cose Hegseth ha affermato che lui "serve Dio, le truppe, il paese, la costituzione e il Presidente degli Stati Uniti". Ha aggiunto che la guerra è neces x.com