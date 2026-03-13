Hegseth | Mojtaba ferito e spaventato leader iraniani sottoterra come topi L' Ft | Francia e Italia tentano il dialogo con l' Iran su Hormuz

Da xml2.corriere.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente aereo in Iraq ha causato la morte di quattro persone, mentre un aereo cisterna statunitense è caduto nel paese. A Teheran si sono svolte manifestazioni di sostegno al regime, con partecipanti che hanno sfilato in piazza. Nel frattempo, un commento di un commentatore statunitense ha descritto i leader iraniani come spaventati e nascosti, paragonandoli a topi sotto terra. La Francia e l’Italia cercano di avviare il dialogo con l’Iran sulla questione di Hormuz.

Aereo cisterna Usa cade in Iraq: 4 morti. Manifestazione pro-regime a Teheran, a sfilare anche Larijani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

hegseth mojtaba ferito e spaventato leader iraniani sottoterra come topi l ft francia e italia tentano il dialogo con l iran su hormuz
© Xml2.corriere.it - Hegseth: "Mojtaba ferito e spaventato, leader iraniani sottoterra come topi". L'Ft: Francia e Italia tentano il dialogo con l'Iran su Hormuz

Articoli correlati

Leggi anche: Hegseth: «Leader iraniani sottoterra come topi. Mojtaba ferito e spaventato». Teheran, raid su manifestazione: «C'è Larijani»

Leggi anche: L’Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a Hormuz”. Ferito Mojtaba Khamenei

Una raccolta di contenuti su Hegseth Mojtaba ferito e spaventato...

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei ferito alle gambe ma ora in un luogo sicuro. L'erede non voluto: intrighi, brogli e timori dietro l'ascesa; Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; Hegseth: il giorno con i raid USA più intensi sull’Iraq. 150 soldati Usa feriti; Guerra in Iran: notizie in diretta del 13 marzo 2026.

Iran: Hegseth, Mojtaba Khamenei è ferito e spaventatoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

hegseth mojtaba ferito eNato abbatte nuovo missile in Turchia. Hegseth: Khamenei ferito e forse sfigurato. Ft: Francia e Italia cercano accordo con Iran per le navi a HormuzLa guerra tra Usa, Israele e Iran si allarga: missili intercettati dalla Nato, esplosioni a Teheran, raid in Libano e Iraq, mentre Trump sostiene che Teheran sia vicina alla resa ... ilgiornale.it

Digita per trovare news e video correlati.