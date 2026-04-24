Iran Ghalibaf si dimette | negoziati in bilico e tensioni interne

In Iran, il ritiro di Ghalibaf dal ruolo di capo della squadra negoziale con gli Stati Uniti ha causato incertezza sui prossimi passi delle trattative. La decisione arriva dopo forti disaccordi interni tra i membri del governo, che hanno portato a una modifica nella strategia diplomatica del paese. La situazione crea un clima di tensione sia all’interno delle istituzioni che nelle relazioni con i partner internazionali.

L'Iran cambia strategia: Ghalibaf si dimette dal ruolo di capo della squadra negoziale con Washington per forti disaccordi interni. Intanto gli Usa rafforzano il blocco nello Stretto di Hormuz Le tensioni traIran e Stati Unitisi intrecciano con nuovi sviluppi politici interni a Teheran. Secondo quanto riportato daIran International, il presidente del Parlamento iranianoMohammad Bagher Ghalibafsi sarebbe dimesso dal ruolo dicapo della squadra negozialecon Washington a causa diforti disaccordi interni. Una mossa che segnala fratture evidenti nella gestione del dossier più delicato: quello dei rapporti con gli Stati Uniti. Ghalibaf sarebbe finito nel mirino delle correnti più rigide peraver tentato di includere la questione nucleare nei negoziati con Washington.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Ghalibaf si dimette: negoziati in bilico e tensioni interne Notizie correlate Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra si prepara ad ospitare un nuovo, cruciale round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran. Leggi anche: Iran: Trump manda Vance a Islamabad. Ma Teheran non si fida. Negoziati in bilico per nucleare e Hormuz Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Iran, il potere si sposta verso i Pasdaran: Ghalibaf lascia il team negoziale; Nuovi problemi per l'Iran: dimissioni di una figura chiave nei colloqui di pace con gli Stati Uniti - Free Press; La portaerei Bush arriva in Medio Oriente Trump minaccia l' Iran e Teheran attiva i sistemi di difesa aerea | rischio escalation. Iran International, Ghalibaf lascia i negoziati per disaccordi interni(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, capo della squadra negoziale iraniana con gli Stati Uniti, si è dimesso per i disaccordi interni. Lo riporta Ira ... corrieredellosport.it Iran, il potere si sposta verso i Pasdaran: Ghalibaf lascia il team negozialeLa notizia più rilevante è il possibile rafforzamento del controllo delle Guardie Rivoluzionarie sull’Iran, in un quadro segnato dalle dimissioni del presidente del parlamento iraniano Ghalibaf dal te ... strettoweb.com La paura di rincari sull'energia e sulla carenza dei carburanti pesa psicologicamente sugli italiani. Ecco il sondaggio. https://auto.everyeye.it/notizie/guerra-iran-6-italiani-10-temono-non-trovare-benzina-873913.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face facebook #Tg2000, #24aprile 2026 - ore 12 #Israele #Libano #Netanyahu #Trump #Iran #Khamenei #Hormuz #Ucraina #Odessa #PapaLeoneXIV #DecretoSicurezza #Femminicidio #Foggia #Monopattini #Meta #IntelligenzaArtificiale #TV2000 @tg2000it x.com