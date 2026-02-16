Ginevra ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare | la diplomazia sfida tensioni e proteste interne

Ginevra, ripresa del dialogo tra Usa e Iran sul nucleare: la diplomazia contro l’ombra della guerra. Ginevra si prepara ad ospitare un nuovo, cruciale round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran. L’incontro, previsto per domani, si inserisce in un contesto internazionale teso, segnato da minacce di intervento militare e dalla crescente preoccupazione per le ambizioni nucleari iraniane. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già arrivato in città, mentre la delegazione americana sarà guidata dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal consigliere del Presidente Trump, Jared Kushner.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo.

Donald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran.

