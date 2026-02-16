Ginevra ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare | la diplomazia sfida tensioni e proteste interne
Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo. La riunione arriva in un momento in cui le proteste interne in Iran continuano a mettere pressione sul governo, mentre Washington mira a ridurre le attività nucleari di Teheran. I rappresentanti delle due nazioni si incontrano in un hotel nel centro della città, con l’obiettivo di trovare un’intesa che possa alleviare le sanzioni e stabilizzare la regione.
Ginevra, ripresa del dialogo tra Usa e Iran sul nucleare: la diplomazia contro l’ombra della guerra. Ginevra si prepara ad ospitare un nuovo, cruciale round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran. L’incontro, previsto per domani, si inserisce in un contesto internazionale teso, segnato da minacce di intervento militare e dalla crescente preoccupazione per le ambizioni nucleari iraniane. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è già arrivato in città, mentre la delegazione americana sarà guidata dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal consigliere del Presidente Trump, Jared Kushner.🔗 Leggi su Ameve.eu
Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare
Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo.
Tensioni Iran-Usa: Trump lancia messaggio ambiguo sul futuro dei negoziati nucleari
Donald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cremlino: negoziati Russia-Ucraina-Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraioUna nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina si terrà il 17 e 18 febbraio a Ginevra, ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. La ... ilsole24ore.com
Iran, media: Trump e Netanyahu concordano per pressione economica Usa su TeheranMartedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno i rappresentanti prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev. Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'I ... tg24.sky.it
Iran, Teheran: "Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare" facebook
Iran, le manovre turche e saudite che rallentano l’attacco Usa x.com