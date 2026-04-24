Una docente di un istituto superiore in Emilia è stata sottoposta a un provvedimento disciplinare dopo aver organizzato un webinar con gli studenti. Durante l’evento, è stato invitato un rappresentante delle Nazioni Unite che si occupa dei territori palestinesi occupati. La decisione dell’istituto è arrivata in seguito alla partecipazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite nell’iniziativa formativa. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sul tema.

Una docente in servizio presso un istituto superiore emiliano è stata raggiunta da un provvedimento disciplinare per aver organizzato un webinar con gli studenti che ospitava l’intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La vicenda risale a dicembre, ma il provvedimento, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stata notificata nelle scorse ore dopo la relazione degli ispettori inviati dal ministero dell’Istruzione. L’insegnante è stata difesa da 126 colleghi su 155 e da 107 genitori che hanno scritto al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, Roberto Fiorini, nonché al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: docente colpita da provvedimento disciplinare

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