A Matera i lavori di ristrutturazione dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno sono ripresi venerdì 10 aprile, dopo un periodo di inattività. Contestualmente, l’Invicta Matera si prepara a celebrare un risultato importante, mentre i cantieri tornano attivi per migliorare le strutture sportive della città. La ripresa dei lavori rappresenta un passaggio concreto per l’aggiornamento dell’impianto, che si inserisce in un momento di festa per il club locale.

I cantieri per il rinnovamento dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno a Matera sono tornati operativi da venerdì 10 aprile, segnando un punto di svolta per le infrastrutture sportive locali proprio mentre l’Invicta Matera si appresta a celebrare un traguardo fondamentale. L’annuncio è giunto tramite l’assessore allo sport Paterino, in una giornata che precede la sfida casalinga decisiva contro la Polisportiva Tito, prevista per domenica 12 aprile. Un momento di svolta per il calcio materano tra infrastrutture e ambizioni sportive. La ripresa dei lavori presso il complesso sportivo XXI Settembre-Franco Salerno non rappresenta solo un aggiornamento tecnico sulla gestione delle strutture cittadine, ma si intreccia indissolubilmente con il destino agonistico dell’Invicta Matera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, stadio in cantiere e festa per la promozione dell’Invicta

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