Investito da un mezzo pesante | 42enne grave trasportato alle Scotte con Pegaso Articolo |

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17:19, un incidente si è verificato nel territorio comunale, coinvolgendo un veicolo pesante. Un uomo di 42 anni è stato investito e si trova in condizioni gravi. È stato immediatamente chiamato il soccorso e trasportato alle Scotte tramite un elicottero Pegaso. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Marciano della Chiana, 24 aprile 2026 – Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio, quando alle ore 17:19 è stato attivato il 118 della ASL TSE per un grave incidente nel territorio comunale. Un uomo di 42 anni è stato investito da un mezzo pesante mentre si trovava come pedone. Le condizioni sono apparse fin da subito serie, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Croce Bianca di Monte San Savino, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice 3 – massima gravità – all’ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato affidato ai sanitari per le cure del caso.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Investito da un mezzo pesante: 42enne grave, trasportato alle Scotte con Pegaso Articolo: Notizie correlate Investito un pedone a Montagnano: 69enne trasportato in codice 3 alle ScotteIntervento dei sanitari questa mattina nella frazione di Montagnano, lungo la SP 327, per un investimento di un pedone. Perugia. Grave incidente sulla superstrada: automobilista investito, trasportato in elisoccorso in ospedaleGrave incidente stradale nella serata di oggi, 3 febbraio 2026, lungo la superstrada in direzione Perugia, all’altezza della località Torricella. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al Gaslini; Erba, investito da una moto: grave uomo di 78 anni; Investito da un furgone durante una retromarcia: un 55enne trasportato in ospedale; Uomo investito da un tram a Torino, salvato dopo essere rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo. Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsaNel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo fuoriprogramma: ha dovuto evitare un tifoso a terra al ... fanpage.it Boscaiolo investito da un masso ad AnterselvaGrave infortunio sul lavoro, nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, per un boscaiolo di Anterselva di Mezzo. L'uomo, un 40enne, è stato investito da un grosso masso mentre stava svolgendo dei ... rainews.it Foggia, auto investe bimbo di 3 anni e fugge: conducente rintracciato dalla Polizia Locale Un bambino di appena 3 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi a Foggia. Il fatto è accaduto in via Bengasi, nel centro storico della città. Per quelle che - facebook.com facebook Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorso x.com