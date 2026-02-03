Perugia Grave incidente sulla superstrada | automobilista investito trasportato in elisoccorso in ospedale

Un automobilista è stato investito questa sera sulla superstrada in direzione di Perugia, vicino a Torricella. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Le forze dell’ordine sono sul posto per ricostruire l’accaduto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore durante le operazioni di soccorso e rilievi.

Grave incidente stradale nella serata di oggi, 3 febbraio 2026, lungo la superstrada in direzione Perugia, all'altezza della località Torricella. L'allarme è scattato intorno alle 19:20. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un probabile sbandamento. Dopo essersi fermato sulla carreggiata ed essere sceso dall'auto, l'uomo sarebbe stato investito da un altro mezzo sopraggiunto in quel momento. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia, impegnate in un complesso scenario di soccorso, insieme al personale sanitario del 118.

