Interventi nelle pinete sistemati percorsi e giochi

A San Benedetto sono iniziati lavori di riqualificazione nelle pinete del centro. Sono stati sistemati i percorsi lungo il lato est delle balaustre e sono stati installati nuovi giochi nelle aree di via Milanesi e via Pasqualetti. L'intervento riguarda specificamente queste zone, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati ai cittadini e ai bambini. I lavori sono partiti nelle prime settimane dell’anno e proseguiranno secondo il calendario previsto.

Nuovi giochi e nuova vita per le pinete del centro. A San Benedetto ha preso il via la riqualificazione dell’area di viale Buozzi, con un nuovo pacchetto di interventi che riguarda il percorso sul lato est delle balaustre e le aree giochi che si trovano in via Milanesi e in via Pasqualetti. I lavori sono già inseriti nel cantiere in corso e puntano a migliorare decoro, fruibilità e manutenzione di una delle zone centrali della città. L’intervento principale riguarda la sistemazione dei tratti che corrono ad Est e ad Ovest del corso. In programma ci sono la preparazione del terreno, l’inghiaiatura del percorso e la realizzazione di una linea dorsale per l’irrigazione delle aiuole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi nelle pinete, sistemati percorsi e giochi Notizie correlate Leggi anche: La Marca: “A giorni partiranno gli interventi di manutenzione del verde nelle pinete di Siponto, a cura dell’Agenzia Regionale ARIF” Riqualificazione dei parchi giochi: i nuovi interventi nelle struttureL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario...