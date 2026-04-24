L’Inter non potrà più contare sul possibile ingaggio di Lorenzo Pellegrini dalla Roma, poiché il club giallorosso ha deciso di blindarlo con un nuovo contratto. La scelta avviene mentre la squadra capitolina ha avviato una rivoluzione tecnica, che sembra aver modificato le strategie di mercato dei nerazzurri. La trattativa per il giocatore, che sembrava possibile a parametro zero nel 2026, è stata definitivamente interrotta.

La rivoluzione tecnica in casa Roma gela le ambizioni di mercato dell’ Inter, che vede allontanarsi definitivamente l’ipotesi di tesserare Lorenzo Pellegrini a parametro zero per la stagione 2026. Nonostante il forte interesse manifestato dalla proprietà Oaktree per il centrocampista azzurro, il recente addio di Claudio Ranieri nel suo ruolo di consulente e il contestuale passaggio dei pieni poteri a Gian Piero Gasperini hanno stravolto lo scenario. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico avrebbe posto il veto sulla cessione del capitano, considerandolo l’elemento cardine attorno al quale ricostruire l’identità tattica della squadra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, sfuma Pellegrini: Gasperini lo blinda alla Roma

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