In un messaggio rivolto ai compagni di squadra, il capitano della squadra romana ha espresso il suo sostegno all’allenatore, sottolineando che tutti sono con lui e che si sente più motivato di prima. La dichiarazione è arrivata dopo un momento di tensione, con Pellegrini che ha voluto chiarire pubblicamente il suo punto di vista. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa presa di posizione, ma l’intenzione sembra quella di rafforzare il gruppo.

Lorenzo Pellegrini rompe il silenzio di spogliatoio e si schiera apertamente al fianco di Gian Piero Gasperini. Durante l’evento “Inside The Sport 2026” a Coverciano, il capitano della Roma ha rilasciato dichiarazioni pesanti che spostano l’equilibrio della contesa interna a Trigoria, confermando la totale fedeltà del gruppo squadra alle direttive del tecnico piemontese nonostante il caos dirigenziale. Il numero 7 giallorosso, attualmente ai box dopo l’infortunio rimediato a Pisa, ha descritto un Gasperini “più carico di prima”, smentendo l’immagine di un allenatore rassegnato all’addio. Pellegrini ha sottolineato come la squadra continuerà a seguire il Mister “per quello che ci dirà la domenica per vincere le partite”, blindando di fatto la posizione dell’allenatore di fronte alle recenti frizioni con il Senior Advisor Claudio Ranieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini blinda Gasperini: “Siamo tutti con lui. È più carico di prima”

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