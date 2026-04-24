Calciomercato Inter sfuma definitivamente la suggestione Pellegrini a zero? Cosa sta succedendo

In vista del calciomercato, si registra la fine della possibilità di un trasferimento a parametro zero di Lorenzo Pellegrini all’Inter, dopo che l’addio di Ranieri dalla Roma ha portato al rinnovo del contratto del centrocampista. La trattativa tra le parti interessate sembra ormai conclusa, restringendo le opzioni per i nerazzurri di acquisire il calciatore senza costi di trasferimento.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, l’addio di Ranieri in casa Roma avvicina il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: sfuma la suggestione a zero per i nerazzurri?. L’ Inter di Cristian Chivu vede sfumare una delle occasioni più ghiotte del mercato a parametro zero per il 2026. Con la rivoluzione in casa Roma e l’addio di Claudio Ranieri come consulente dei Friedkin, il futuro di Lorenzo Pellegrini ha subito una sterzata improvvisa, allontanandolo dai radar della proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, sfuma l’idea Pellegrini: Gasperini blinda il capitano, il rinnovo con la Roma è a un passo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il passaggio dei pieni poteri tecnici a Gian Piero Gasperini ha cambiato radicalmente le gerarchie a Trigoria.🔗 Leggi su Internews24.com

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