Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della sua squadra, sottolineando come il focus principale resti sulla Champions League, mentre il campionato sia ormai quasi alle spalle. Dopo aver interrotto una serie di 24 risultati utili con la sconfitta contro il Parma, l’allenatore ha festeggiato i tre punti ottenuti in questa giornata. La sua attenzione si concentra quindi sugli obiettivi europei, lasciando da parte la corsa scudetto, che considera già molto avanti.

dall’inviato Contava tornare a vincere. E tanto è stato. Così, Massimiliano Allegri si prende con un sorriso larghissimo i tre punti, dopo il ko col Parma che ha interrotto la serie di 24 risultati utili consecutivi, inaugurata proprio in seguito allo stop a San Siro contro i grigiorossi. Battuti, invece, ieri allo Zini grazie ai gol nel finale di Pavlovic e Leao. "Dovevamo cancellare la sconfitta di settimana scorsa dopo sei mesi senza perdere. Sfida difficile, anche tecnicamente e tatticamente: all’inizio i grigiorossi - le parole di Allegri - hanno tenuto ritmi molto alti e sembrava avessimo paura di vincere. Abbiamo migliorato la nostra la classifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel mirino di Max solo la Champions: "Scudetto? L’Inter è molto avanti"

Lecce-Inter, rimonta Champions rimandata: Chivu pensa solo alla fuga scudettoDall’estremo Nord al profondo Sud, nel giro di pochi giorni: l’Inter prova a ritrovare la bussola del suo Grand tour da un estremo all’altro d’Europa.

Birindelli non ha dubbi: «Lo Scudetto può perderlo solo l’Inter. Per un posto in Champions League invece…»Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

Altri aggiornamenti su Max.

Discussioni sull' argomento PayPal nel mirino degli acquirenti dopo il crollo in borsa: diversi interessati in trattativa; Sanremo 2026, Max Pezzali protagonista della Costa Toscana: dagli 883 alla carriera solista; Il Milan guarda in Brasile per rinforzarsi! Nel mirino un centrocampista classe 2006, trattative avanzate; Maxi sparizione di componenti militari nel mirino della Procura.

Nel mirino di Max solo la Champions: Scudetto? L’Inter è molto avantiIl tecnico verso la stracittadina: Sfida stupenda. Nerazzurri con grandi numeri: magari gli si ritorceranno contro... ... sport.quotidiano.net

Buongiorno a tutti da Max Ostia ore 7:00 del 02 03 2026 temperatura 9°giornata variabile, mare calmo facebook

SCUDETTO ALL'INTER E TUTTI AL MARE. CONTE E MAX I RE DEL LAST MINUTE. E STASERA AL CINEMA… youtu.be/I227gP1cTOI x.com