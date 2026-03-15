Inter furibonda nel mirino l' arbitraggio e il clima post caso Bastoni | i retroscena

L’Inter si è scagliata contro le decisioni dell’arbitro Manganiello durante la partita contro l’Atalanta, manifestando un forte dissenso. La squadra ha espresso insoddisfazione anche per il clima che si è creato dopo il caso Bastoni, ritenendo che l’ambiente non fosse favorevole. La tensione tra i nerazzurri e gli ufficiali di gara si è fatta evidente nel corso del match, con reazioni animate da parte dei giocatori e dello staff.

"Non ci credo, l’ha dato". Nicolò Barella scatta dalla panchina, incredulo e infuriato, quando l’arbitro Manganiello indica il centro del campo a seguito del controllo Var. Un caso ha appena scosso la volata scudetto. In quel momento, mentre l’Atalanta esulta timidamente sotto alla pioggia incessante, l’Inter tutta esplode come un vulcano che spara lapilli incandescenti. Il più agitato è Cristian Chivu, mai visto così furibondo, che si allontana dall’area tecnica e becca prima il giallo e poi il rosso, urlando anche ripetutamente al quarto uomo Collu: "Era fallo, era fallo". Irrefrenabile. Dumfries intanto non si capacità di ciò che sta osservando. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter furibonda, nel mirino l'arbitraggio e il clima post caso Bastoni: i retroscena Articoli correlati Inter Atalanta, esplode la rabbia nerazzurra: scatta il silenzio stampa! Nel mirino l’arbitraggio di ManganielloCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Leggi anche: L’Inter sente un clima di ostilità nei suoi confronti per il caso Bastoni, «Ce la vogliono far pagare…»