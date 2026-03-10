A Napoli nasce il Liceo Scientifico Sportivo del Pontano | scuola e sport insieme per formare i campioni di domani

A Napoli sarà aperto il nuovo Liceo Scientifico Sportivo del Pontano, che inizierà le attività nell’anno scolastico 2026-2027. L’istituto Giovanni Pontano, fondato 150 anni fa, ha deciso di unire formazione e sport in un percorso condiviso, creando un ambiente in cui studio e attività sportive si integrano per preparare i giovani ai ruoli di domani.

