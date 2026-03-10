A Napoli nasce il Liceo Scientifico Sportivo del Pontano | scuola e sport insieme per formare i campioni di domani

Da lifeandnews.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli sarà aperto il nuovo Liceo Scientifico Sportivo del Pontano, che inizierà le attività nell’anno scolastico 2026-2027. L’istituto Giovanni Pontano, fondato 150 anni fa, ha deciso di unire formazione e sport in un percorso condiviso, creando un ambiente in cui studio e attività sportive si integrano per preparare i giovani ai ruoli di domani.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Furti in casa: in Campania quasi 10mila casi nel 2024. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

a napoli nasce il liceo scientifico sportivo del pontano scuola e sport insieme per formare i campioni di domani
© Lifeandnews.it - A Napoli nasce il Liceo Scientifico Sportivo del Pontano: scuola e sport insieme per formare i campioni di domani

Articoli correlati

Istituto Pontano di Napoli, 150 anni e una novità: nasce il Liceo Scientifico SportivoIl 12 marzo alle ore 10, nella sede di corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, l’ Istituto Pontano presenterà ufficialmente il Liceo Scientifico...

Leggi anche: L’Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo: presentazione con Rosolino e Maddaloni

Altri aggiornamenti su Liceo Scientifico Sportivo

Temi più discussi: L'Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo: presentazione con Rosolino e Maddaloni; Napoli, l’istituto Pontano presenta il 12 marzo il nuovo Liceo Scientifico Sportivo; L’Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo: presentazione con Rosolino e Maddaloni; Napoli, l'istituto Pontano presenta il 12 marzo il nuovo Liceo Scientifico Sportivo.

liceo scientifico sportivo a napoli nasce ilL’Istituto Pontano presenta il nuovo Liceo Scientifico SportivoUn ponte tra il campo di gara e il successo professionale, dove la passione atletica diventa competenza certificata. L’Istituto Giovanni Pontano, pilastro ... napolivillage.com

liceo scientifico sportivo a napoli nasce ilNapoli, l’istituto Pontano presenta il 12 marzo il nuovo liceo scientifico sportivoL’Istituto Giovanni Pontano annuncia l’apertura del nuovo Liceo Scientifico Sportivo a partire dall’anno scolastico ... msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.