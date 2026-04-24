insufficienza cardiaca via libera in europa a prima cura mirata su mr

Una nuova possibilità di trattamento si apre in Europa per le persone affette da insufficienza cardiaca, una condizione che causa affanno, stanchezza e frequenti ricoveri. Recentemente, è stata approvata una terapia mirata che rappresenta un passo avanti nella gestione di questa patologia. La decisione riguarda un farmaco specifico, approvato per il trattamento di pazienti con questa condizione, offrendo una nuova opzione terapeutica.

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Una nuova prospettiva terapeutica si apre per milioni di persone che convivono ogni giorno con l'insufficienza cardiaca, tra affanno, stanchezza cronica e il timore costante di nuovi ricoveri. La Commissione europea ha approvato finerenone per il trattamento degli adulti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione ventricolare sinistra (Lvef)?40%, ampliando le opzioni disponibili in un'area terapeutica dove i bisogni restano ancora ampiamente insoddisfatti. Si tratta di una novità rilevante - si legge in una nota di Bayer - se si considera che l'insufficienza cardiaca continua a pesare in modo significativo sulla vita quotidiana di milioni di persone: ricoveri ripetuti, sintomi debilitanti e una prognosi spesso incerta rappresentano ancora la norma per molti pazienti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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